Тренер Слуцкий начал чемпионат Китая с победы

В матче первого тура чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Мэйчжоу Хакка».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей дублем отметился бразилец Андре Луис.

В матче второго тура чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» сыграет с «Циндао Юс Айлэнд». Встреча состоится 8 марта. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Артем Дзюба одним словом отреагировал на первую победу Слуцкого в Китае.