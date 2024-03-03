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Загитова приняла участие в новом шоу Дзюбы и Слуцкого

Загитова стала участницей нового шоу Дзюбы и Слуцкого на YouTube

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала участницей нового шоу нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы и главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого на YouTube. Информация об этом появилась на канале «Суперлига».

Дзюба и Слуцкий стали ведущими проекта «Футбольная монополия». В шоу также принял участие ведущий Владимир Маркони. Проект выйдет в скором времени на YouTube, точная дата публикации неизвестна.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. 25 февраля подопечные российского специалиста выиграли Суперкубок Китая, одолев «Шанхай Порт» (1:0). Для Слуцкого этот трофей стал первым на посту главного тренера китайской команды.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее в «Локомотиве» оценили влияние Дзюбы на футбол.

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