Месси после оформленного дубля раскрыл планы «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о планах своей команды на новый сезон МЛС. Его слова приводит Barça Worldwide на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Мы готовимся к борьбе за МЛС и знаем, что этот путь долгий. Сейчас только начало и мы это все хорошо понимаем. Давайте пойдем и попробуем это сделать», — заявил Месси.

В ночь на 3 марта «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата МЛС одержал крупную победу над «Орландо Сити» с результатом 5:0. Месси в этом поединке оформил дубль, еще два забитых мяча на свой счет записал Луис Суарес.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

Ранее Месси повторил мировое достижение Роналду.