Радимов: игроки «Спартака» могут предложить Абаскалю сидеть на базе

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что лавный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поступил неправильно, уехав из Санкт‑Петербурга в Москву перед матчем между командами в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Я такого никогда не видел. Теперь все игроки «Спартака» могут сказать Абаскалю: «Слушай, может ты лучше будешь сидеть на базе, а мы будем спокойно играть?» Я диву даюсь такому поступку, у меня в голове это не укладывается. Даже если ты дисквалифицирован, то должен быть рядом с командой — до игры и после. Нужно быть с командой и в горечи, и в радости», — заявил Радимов.

2 марта «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта), а сине-бело-голубые — с екатеринбургским «Уралом» (9 марта).

Ранее Губерниев назвал Абаскаля.