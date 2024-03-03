В клубе РПЛ заявил, что «Пюник» отказался от матча из-за украинских игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал причину отмены товарищеского матча против ереванского «Пюника» во время сборов.

«Мне ничего неизвестно о компенсации от «Пюника», бумага в клуб отправлена. Но для меня ситуация ясна, есть договоренность, контракт и штраф в случае срыва матча. Из-за «Пюника» товарищеский матч не состоялся. Нам сказали, что в их составе есть украинцы, которые в последний день возбудились. Но ведь контракт на проведение товарищеского матча был подписан за месяц. Не ходите играть — не играйте», — заявил Андреев.

На сборах в Турции «Пюник» должен был сыграть с «Оренбургом», самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками», но провел матч против украинского «Шахтера». Журналист Иван Карпов в начале февраля сообщил, что украинские футболисты «Пюника» отказались выходить на поле против россиян.

2 марта «Оренбург» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» располагается на 14 строчке, имея в активе 16 баллов. В следующем туре команда примет калининградскую «Балтику».

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