Радимов извинился перед «Спартаком» за свои слова перед матчем с «Зенитом»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч Премьер» извинился перед московским «Спартаком» за свои слова, что красно-белые «пропустят трешку» в матче между командами в 19‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Снимаю шляпу перед «Спартаком». Признаю, что был неправ, говоря такое, потому что я так считал. Браво, «Спартак»! Более того, если бы Игнатов забил в концовке, то я бы вообще не пришел в студию», — заявил экс-футболист.

2 марта «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта), а сине-бело-голубые — с екатеринбургским «Уралом» (9 марта).

Ранее форвард «Спартака» объяснил эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом».