Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Зенитом»

Старший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что тренерский штаб доволен ничейным результатом в игре 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы примерно ожидали такой игры, которая и случилась. Мы знали, что «Зенит» будет давить, будет играть высоко, мы смогли к этому адаптироваться и не дали создать им много моментов. Их единственный шанс, по сути, мы создали сами — когда Пруцеву пришлось выносить мяч с линии ворот. Жаль, что мы не смогли реализовать момент на 95-й минуте и выиграть матч, но что ж, готовимся дальше», — заявил Слишкович.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее комментатор Константин Генич одним словом отреагировал на решение Гильермо Абаскаля смотреть матч с «Зенитом» в Москве.