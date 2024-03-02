Рублев вылетит из топ-5 мирового теннисного рейтинга после скандала в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев выпадет из топ-5 рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) по итогам этой недели из-за скандального инцидента в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Российский теннисист лишился 200 заработанных очков, которые он набрал, выйдя в полуфинал турнира в Дубае.

1 марта в матче Рублев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика на турнире в Дубае. Россиянин по-русски нецензурно выругался в адрес линейного судьи. На мат обратил внимание не судья на вышке, а другой, линейный судья, который говорит на русском. Стоит отметить, что Бублик выразил желание продолжить встречу.

Сейчас в рейтинге ATP Рублев идет пятым (5110 очков). Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

Ранее скандальный австралийский теннисист поддержал Рублева после дисквалификации.