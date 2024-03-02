Украинская теннисистка не пустила Павлюченкову в полуфинал турнира в США

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). В четвертьфинале россиянка уступила представительнице Украины Марте Костюк со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут. На счету россиянки три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта и ни одного эйса.

В полуфинале Костюк сразится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Призовой фонд турнира в США составляет $922 573.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова, набрав 1874 очка, занимает 25-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8725 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (6975 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 12-я (3063 очка).

Ранее Касаткина раскритиковала правила тенниса после скандала Рублева с судьей.