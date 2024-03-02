Соперник Рублева встал на его сторону после скандала с судей в Дубае

Казахстанский теннисист Александр Бублик встал на сторону представителя России Андрея Рублева, который был дисквалифицирован во время матча турнира ATP-500 в Дубае. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Конечно, можно сказать: «Ему не следует так себя вести»… Но людям много чего не следует делать. Однако в итоге в этом конкретном случае к судье на вышке пошел не тот арбитр, на кого накричали. С этим и нужно разбираться», — заявил Бублик.

26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матершинного слова.

Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матершинных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее Дарья Касаткина раскритиковала правила тенниса после скандала Рублева с судьей.