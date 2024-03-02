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Овечкин побил еще один рекорд Гретцки

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в марте в истории НХЛ

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Alex Brandon/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежал Уэйну Грецтки, по количеству голов, оформленных в марте.

Хоккеист отметился на 25-й минуте игры, его ассистентами выступили Том Уилсон и Хендрикс Лапьер. Теперь на счету российского хоккеиста 145 шайб, заброшенных в марте.

В последний раз до этого поединка Овечкин забивал в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», который прошел 21 февраля. В нем хоккеист оформил дубль.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

Матч «Вашингтона» и «Филадельфии» продолжается, в третьем периоде «столичные» впереди — 3:2.

Ранее Овечкин установил новое достижение в «Вашингтоне».

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