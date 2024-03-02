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«В СССР не думали выступать без своего флага»: чемпион Игр высказался о критериях МОК

Чемпион Игр Ходьков оценил допуск России на Олимпиаду без флага и гимна

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kovop/Shutterstock

Главный тренер мужского гандбольного ЦСКА, олимпийский чемпион 2000 года Олег Ходьков поделился размышлениями о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России на летние Олимпийские игры — 2024 и ответил на вопрос, согласился бы на них. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мы были воспитаны еще в СССР и о том, чтобы выступать не под своим флагом, даже думать не могли. Для нас Олимпиада – мероприятие, к которому человек идет практически всю жизнь, но те времена были чуть другие. Сейчас все меняется», — заявил Ходьков.

Членство ОКР в Международном олимпийском комитете приостановлено. Причиной этому послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а решение было принято в октябре 2023 года. 27 февраля президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская команда не поедет на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Роднина выступила против трансляции ОИ-2024 в России.

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