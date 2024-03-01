У российского фигуриста украли автомобильные номера

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался в своем Telegram-канале, что у него украли номера с машины.

«Понимаю, когда отбирают медали, но чтобы автомобильные номера… На cамом деле этот cлучай придал оcобого шика cегодняшнему дню. Нашедшему номера или тому, кто их нашел раньше, чем я потерял, c удовольcтвием подпишу их на память. Никаких негативных эмоций. Такое бывает. А номеров у наc много. Завтра покажем», — написал фигурист.

В комментарии Sport24 спортсмен заявил, что номера с автомобиля сняли, пока он находился на церемонии жеребьевки Кубка первого канала, который состоится в Санкт-Петербурге 2–3 марта.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Галлямов обратился к главе Международного олимпийского комитета.