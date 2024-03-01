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Капитан «Спартака» пошутил про тактику в первом матче Кубка Гагарина

Игрок «Северстали» Лишка рассказал о тактике в матче со «Спартаком» в плей-офф

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Словацкий нападающий и капитан череповецкой «Северстали» Адам Лишка рассказал о тактике команды в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2024 против московского «Спартака». Его слова передает Legalbet.

«Почему было мало силовых приемов? У нас просто такая команда. Используем другие элементы в отборе шайбы. Но, если надо, то можем играть в тело. Нам никто не запрещает.

Было много передач на пятак? Понятно, что мы смотрим видео при подготовке. Но в целом мы пытались играть в свою игру, не было никакой специальной задачи. С пятака больше голов забивается (смеется)», — заявил хоккеист.

29 февраля «Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 3:2. В составе победителей голами отличились Павел Порядин, Егор Савиков и Михал Чайковски. У череповецкого клуба шайбы забросили Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

Следующий матч состоится 2 марта на арене «Мегаспорт» в Москве. Начало в 17:00 мск.

Ранее назвали лучшего хоккеиста первого игрового дня Кубка Гагарина.

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