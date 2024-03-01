Команда Карпина победила в первом матче РПЛ 2024 года

«Ростов» на своем поле встречался самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол на 29-й минуте на свой счет записал форвард Егор Голенков. На 80-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Иван Комаров. Этот матч стал первым после зимней паузы в чемпионате России.

После 19-ти матчей подопечные Валерия Карпина набрали 24 очка и теперь располагаются на десятом месте в турнирной таблице. «Крылья» занимают шестое место, набрав 29 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 38 очками.

В следующем матче «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром», а самарский клуб примет московский ЦСКА. Оба матча пройдут 8 марта.

2 марта в рамках 19-го тура РПЛ встрется: ЦСКА с «Оренбургом», «Краснодар» с казанским «Рубином» и грозненский «Ахмат» с екатеринбургским «Уралом.

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