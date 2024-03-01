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Российский боец стал тройным чемпионом One FC

Боец ММА Малыхин победил де Риддера и стал тройным чемпионом промоушена One FC

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УберБузотер/Wikimedia Commons

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин одержал победу над Ренье де Риддером из Нидерландов в титульном поединке на турнире ONE 166 в Катаре.

Поединок в среднем весе завершился победой Малыхина в третьем раунде, де Риддер отказался от продолжения поединка. Для бойцов эта встреча стала второй — первый бой состоялся в конце 2022 года и завершился победой Малыхина техническим нокаутом в первом раунде.

36-летний россиянин также удерживает титулы чемпиона в тяжелой и полутяжелой весовых категориях, он стал тройным чемпионом One FC.

Малыхин является бронзовым призером чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 кг.

В 2019 году он дебютировал в профессиональном ММА. Всего за это время он провел 14 поединков, все из которых завершились его победой. Де Риддер потерпел второе поражение в карьере при 16 победах.

Ранее боец ММА сравнил бой против Емельяненко с продажей своей души.

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