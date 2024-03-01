Назван лучший хоккеист первого игрового дня Кубка Гагарина

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Илья Хохлов назвал лучшего игрока первого игрового дня плей-офф Кубка Гагарина. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Лучший игрок первого игрового дня Кубка Гагарина — Григоренко, он набрал три очка. Армейцы просыпаются, как и ожидалось. Думаю, этот розыгрыш плей-офф будет очень интересным. Хочется посмотреть, как выступит «Амур» — наш конкурент», — заявил Хохлов.

Первый матч серии между магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром» пройдет 1 марта, начало в 17.00 по московскому времени.

ЦСКА в первом матче одержали победу над ярославским «Локомотив» (4:0). Нападающий Михаил Григоренко забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. ЦСКА вышел вперед в первом раунде серии плей-офф — 1-0. Следующий матч против «железнодорожников» армейцы проведут 2 марта. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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