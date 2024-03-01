Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший хоккеист первого игрового дня Кубка Гагарина

Игрок «Нефтехимика» Хохлов выбрал Григоренко лучшим в первый день Кубка Гагарина

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Илья Хохлов назвал лучшего игрока первого игрового дня плей-офф Кубка Гагарина. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Лучший игрок первого игрового дня Кубка Гагарина — Григоренко, он набрал три очка. Армейцы просыпаются, как и ожидалось. Думаю, этот розыгрыш плей-офф будет очень интересным. Хочется посмотреть, как выступит «Амур» — наш конкурент», — заявил Хохлов.

Первый матч серии между магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром» пройдет 1 марта, начало в 17.00 по московскому времени.

ЦСКА в первом матче одержали победу над ярославским «Локомотив» (4:0). Нападающий Михаил Григоренко забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. ЦСКА вышел вперед в первом раунде серии плей-офф — 1-0. Следующий матч против «железнодорожников» армейцы проведут 2 марта. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее Гашек рассказал, что ему ответили в НХЛ на просьбу отстранить россиян.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами