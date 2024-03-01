Адвокат рассказал, от кого будет зависеть решение об экстрадиции Промеса

Известный адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» оценил вероятность депортации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды из Объединенных Арабских Эмиратов, заявив, что решение может быть любым, а зависеть будет от местного суда.

«Говорить наверняка сложно, но предположить можно. В большей степени это будет зависеть от Объединенных Арабских Эмиратов. У него есть дополнительные права как у резидента ОАЭ. И здесь все будет зависеть от государства. Последний приговор по делу наркотиках в данный момент обжалуется и не вступил в силу, но в то же время есть приговор на полтора года заключения за то, что он порезал брата. В принципе, Эмираты могут и выдать – ничего им не мешает, так как между странами есть соглашение об экстрадиции. В то же время, убежден, они могут найти законные основания и для того, чтобы не выдавать», — уверен Калинов.

Промес был задержан в аэропорту Аль-Мактум из-за запроса Прокуратуры Нидерландов об экстрадиции в связи с шестилетним приговором по делу о контрабанде наркотиков, решение по которому было вынесено 14 февраля. Сторона игрока обжаловала вердикт в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ.