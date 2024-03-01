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Булыкин рассказал, от чего зависит зрелищность матча «Зенит» — «Спартак»

Булыкин о матче «Зенит» — «Спартак»: первая официальная игра очень важная

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» рассказал, от чего будет зависеть зрелищность и количество голов в поединке. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Но первая официальная игра после сборов всегда игра очень важная, здесь начнут осторожно, и если кто-то первый забьет быстрый гол, то нас будет ждать атакующая игра с большим количеством голов. Если же будут играть аккуратно, то нас ждет малое количество забитых мячей», — заявил Булыкин.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игра станет первой официальной для команд в 2024 году.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Спартака» сравнил силу команд перед их встречей в РПЛ.

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