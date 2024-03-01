«Не в этот раз, так в следующий»: Промесу предрекли проблемы

Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что задержание нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая может быть связано с чем угодно. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы понимаем, что «Спартак» не заинтересован поднимать шумиху. Проблемы в любом случае будут, если не в этот раз, так в следующий. Ситуация сложная, ее необходимо юридически корректировать», — заявил Жорин.

29 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. В этот же день команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, когда Промес вылетит в Россию.