«Прямо на тоненького, тяжело будет»: игрок из КХЛ оценил погоню Овечкина за Гретцки

Защитник клуба «Автомобилист» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Максим Осипов поделился размышлениями на тему того, получится ли у российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«Слежу, читаю. Удачи ему, конечно. Все ждем, когда он побьет. Будет очень круто, праздник для всех нас, российских хоккеистов. Осталось 56 шайб и контракт до 2026 года? Так прямо на тоненького, тяжело будет, но, думаю, он справится», — заявил Осипов.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится 2 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее экс-вратарь «Вашингтона» рассказал о нездоровой привычке Овечкина.