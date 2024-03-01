В Нидерландах отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед сообщила, что задержание нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ не связано с решением суда по его делам. Ее слова приводит ТАСС.

«Это не связано с голландскими апелляционными делами», — заявила она.

29 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. В этот же день команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ.