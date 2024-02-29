Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-вратарь «Вашингтона» рассказал о нездоровой привычке Овечкина

Экс-хоккеист Кельциг вспомнил, как Овечкин пил энергетики на тренировках

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Кельциг рассказал о нездоровой привычке российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводит The Washington Post.

Колциг говорит о том, что россиянин во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика.

«Мы все просто сидели и говорили: «Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде». Не думаю, что сейчас у него та же игровая рутина, когда он пил энергетик и колу, но я также не думаю, что он пьет столько же воды, сколько остальные», — заявил немец.

Колциг играл за «столичных» вместе с Овечкиным с 2005 по 2008 год.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее канадский хоккеист рассказал, что заставляет Овечкина двигаться вперед.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами