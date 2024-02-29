Экс-вратарь «Вашингтона» рассказал о нездоровой привычке Овечкина

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Кельциг рассказал о нездоровой привычке российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводит The Washington Post.

Колциг говорит о том, что россиянин во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика.

«Мы все просто сидели и говорили: «Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде». Не думаю, что сейчас у него та же игровая рутина, когда он пил энергетик и колу, но я также не думаю, что он пьет столько же воды, сколько остальные», — заявил немец.

Колциг играл за «столичных» вместе с Овечкиным с 2005 по 2008 год.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее канадский хоккеист рассказал, что заставляет Овечкина двигаться вперед.