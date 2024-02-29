Игрока «Ювентуса» Погба дисквалифицировали на четыре года

Футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает La Repubblica.

Адвокаты футболиста отклонили сделку, по которой спортсмен должен был признать вину. Изначально они пытались сократить срок наказания до двух лет.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника.

Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. По ходу карьеры хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед». Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

В текущем сезоне Погба успел сыграть в двух матчах чемпионата Италии. Последний раз он выходил на поле 3 сентября 2023 года.

Ранее экс-вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в клубе.