Олич объяснил, почему у него не получилось на посту тренера ЦСКА

Бывший игрок и главный тренер ЦСКА Ивица Олич в интервью на YouTube-канале «Мяч Shorts» признался, что не ощущал доверия во время работы на посту наставника московской команды.

«Почему не получилось в ЦСКА? Просто не было возможности вместе работать. Мы не были на одной волне. И еще доверие — это важно. Если этого нет… Если я каждый день еду на тренировку, а мне от этого плохо на душе… Поэтому я сказал: «Удачи, я не могу здесь работать», — сказал Олич.

Олич играл за красно-синих с 2003 по 2006 год. За это время он провел 116 матчей, в которых отметился 44 голами. В составе ЦСКА нападающий трижды выиграл чемпионат России, дважды – Кубок страны и один раз – Кубок УЕФА. Также он выступал за загребское «Динамо», «Гамбург», мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

В марте 2021 году он стал главным тренером команды, сменив Виктора Гончаренко. При нем ЦСКА одержал три победы в семи матчах чемпионата и занял шестое место, не попав в еврокубки. 15 июня расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что иностранные футболисты боятся ехать в Россию.