Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Олич объяснил, почему у него не получилось на посту тренера ЦСКА

Олич заявил, что у него было плохо на душе во время работы в ЦСКА

close
100%
pfc-cska.com

Бывший игрок и главный тренер ЦСКА Ивица Олич в интервью на YouTube-канале «Мяч Shorts» признался, что не ощущал доверия во время работы на посту наставника московской команды.

«Почему не получилось в ЦСКА? Просто не было возможности вместе работать. Мы не были на одной волне. И еще доверие — это важно. Если этого нет… Если я каждый день еду на тренировку, а мне от этого плохо на душе… Поэтому я сказал: «Удачи, я не могу здесь работать», — сказал Олич.

Олич играл за красно-синих с 2003 по 2006 год. За это время он провел 116 матчей, в которых отметился 44 голами. В составе ЦСКА нападающий трижды выиграл чемпионат России, дважды – Кубок страны и один раз – Кубок УЕФА. Также он выступал за загребское «Динамо», «Гамбург», мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

В марте 2021 году он стал главным тренером команды, сменив Виктора Гончаренко. При нем ЦСКА одержал три победы в семи матчах чемпионата и занял шестое место, не попав в еврокубки. 15 июня расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что иностранные футболисты боятся ехать в Россию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами