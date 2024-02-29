Панарин повторил достижение легенды «Рейнджерс»

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса» хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс».

После этого матча Панарин набрал в сезоне-2023/24 80 (34+46). Россиянин провел свой четвертый сезон с 80 и более очками в составе «Рейнджерс». По этому показателю он догнал Рода Гилберта, который выступал за команду с 1960 по 1978 год. Лидером по сезонам с 80 и более очками является Марк Мессье (5).

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает первое место, набрав 83 очка. «Коламбус» располагается на 16 строчке, имея в активе 48 баллов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на выезде против «Торонто». Встреча состоится 3 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин догнал главного тренера сборной России по голам в НХЛ.