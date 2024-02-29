Подготовку «Спартака» к матчу с «Зенитом» назвали идеальной

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые провели идеальную подготовку к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» проведет накануне матча предыгровую разминку в закрытом помещении. Поле на стадионе будет уже подготовлено. Так что подготовка у «Спартака» к игре получилась идеальная», — сказал Гладилин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», имея в активе 31 очко. «Спартак» идет на пятом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков.

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее российский игрок «Спартака» заявил о желании уехать в Европу.