От матча «Зенит» — «Спартак» не ждут голевой феерии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» трудно ждать голевой феерии, передает Vprognoze.ru.

«От первой игры трудно ожидать какой-то голевой феерии. Хотя, все может быть, потому что игроки очень хорошего уровня. Особенно это касается «Зенита», — сказал Балахнин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», имея в активе 31 очко. «Спартак» идет на пятом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков.

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее экс-футболист рассказал, почему «Зенит» обыграет «Спартак».