Глава AMC Fight Nights Гаджиев: Милохин не сможет заработать за бой 20 млн рублей

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова блогера Дани Милохина о том, что он готов рассматривать предложение о бое, если ему заплатят от 20 млн рублей, передает «Спорт-Экспресс».

«Я говорю о тех деньгах, которые оправданы в случае, если Милохин будет выступать здесь, у нас в России, в нашем промоушене. Это 5 миллионов рублей», — сказал Гаджиев.

Также Гаджиев отметил, что Милохин может выбрать другое предложение, если ему предлагают другие условия за рубежом.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Ранее менеджер Емельяненко заявил, что ему нужно подраться с Милохиным.