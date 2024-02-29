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Роналду узнал срок своей дисквалификации за неприличный жест

Роналду дисквалифицирован на один матч за неприличный жест

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч за неприличный жест в адрес болельщиков «Аль-Шабаба», передает L'Equipe.

Во время матча между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабаом» фанаты «Аль-Шабаба» стали скандировать имя аргентинца Лионеля Месси, на что Роналду сделал движение по своим гениталиям.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хиляль», набрав 59 очков. На втором месте идет «Аль-Наср», набрав 52 балла. Замыкает тройку сильнейших «Аль-Ахли», набрав 43 балла.

В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хазмом». Встреча состоится 29 февраля. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее Роналду впервые объяснил свой скандальный жест после матча против «Аль-Шабаба».

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