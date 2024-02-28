Российский хоккеист расторг контракт с «Сочи» и перешел в «Миннесоту»

Российский нападающий Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт новичка в $925 тыс. рассчитан сроком на два года и подразумевает под собой бонусы на второй год сделки. Об этом сообщил генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герен. Клуб уже начал процесс подготовки документов для иммиграции. 28 февраля Хуснутдинов расторг контракт с «Сочи».

«Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде (37-е место) драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Он будет носить свитер под номером 22.

За «Миннесоту» выступает россиянин Кирилл Капризов. В текущем сезоне нападающий забросил 26 шайб и является вторым снайпером команды.

В текущем сезоне Хуснутдинов провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 49 матчей, отметившись шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. «Сочи» не смог обеспечить себе выход в раунд плей-офф.

Хуснутдинов является воспитанником «Белых медведей» (Москва).

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