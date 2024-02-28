Фигуриста Малинина назвали главным претендентом на победу на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступлений мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Главный конкурент Малинина, наверное, Адам Сяо Хим Фа. Илья — претендент на победу на чемпионате мира. Четверной аксель не жду от него в программе: на тренировке прыгает, а в программу не вставит, думаю. Конечно, я буду следить за турниром», — сказала Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 марта в Монреале (Канада). Победителем в 2023 году стал Сема Уно из Японии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее в ФФККР заявили, что Валиевой будет сложно вернуться после дисквалификации.