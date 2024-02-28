Медведев одержал волевую победу и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Первая ракетка России Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) одержал волевую победу над представителем Италии Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту. Россиянин ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем встречи Якуб Меншик (Чехия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Ранее в эту стадию вышел Андрей Рублев, обыгравший Артура Казо из Франции. Карен Хачанов не смог преодолеть стадию 1/8 финала, уступив представителю Чехии Иржи Легечке.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

Ранее Хачанов объяснил разницу между Москвой и Дубаем.