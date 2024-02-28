В ФФККР заявили, что Валиевой будет сложно вернуться после дисквалификации

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев считает, что Камиле Валиевой будет трудно вернуться в спорт после дисквалификации. Об этом он заявил РИА Новости.

«Для меня это историческая личность в фигурном катании во всех отношениях, такого лидера, как Камила, в женском одиночном катании не было, и очень жаль, что с ней такое произошло. Очень хотелось бы надеяться, что она вернется, но думаю, ей это будет очень сложно сделать. Дай бог, она сильная, но ей так много сейчас приходится переживать... А силы, и моральные в том числе, тоже небезграничны», — сказал Писеев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что в Японии покажут репортаж о допинг-скандале Валиевой.