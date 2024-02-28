Овечкина назвали одуревшим

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро вспомнил, как его поразил травмировавшийся российский нападающий команды Александр Овечкин. Его слова передает The Washington Post.

«Он не мог надеть какую-либо амуницию или что-то в этом роде. Я просто думал: «Он не сможет играть». Но Ови сказал, что будет играть… Я только помню, как покачал головой в конце матча. Вот он, парень, который утром даже кататься не мог, а теперь забивает четыре гола и набирает пять очков, просто одуревший. Я просто сказал: «Этот парень невероятен», — сказал Будро.

25 февраля в матче против «Флориды» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Овечкин высказался о своем рекорде в 1400 матчей в рамках НХЛ.