Украинец плакал и умолял забрать его из донецкого «Шахтера»

Украинский футболист Михаил Мудрик плакал во время телефонного разговора с представителем лондонского «Арсенала» и пытался убедить оформить его трансфер из донецкого «Шахтера» зимой 2023 года. Об этом сообщает The Athletic.

«Арсенал» вел переговоры с Мудриком с осени 2023 года, а сам футболист публично выражал свою любовь к команде и к главному тренеру Микелю Артете. Однако трансфер сорвался.

В сделку включился лондонский «Челси», который в итоге приобрел украинского нападающего за €70 млн (а также €30 млн бонусами в случае успешного выступления Мудрика за клуб).

За год пребывания в команде 23-летний футболист не сумел стать игроком основного состава.

По информации Football Insider, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что Мудрику недостает футбольного интеллекта для того, чтобы участвовать в комбинациях и завершать атаки на уровне, который требуется в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее украинца назвали главным кандидатом на выход из «Челси» из-за проблем с поведением.