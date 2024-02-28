Португальский тренер заявил, что в Европе потеряли футбол из-за политики

Португальский наставник саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что будущее футбола зависит от Саудовской Аравии, передает Record.

«Будущее мира лежит в этих краях, а не в Европе. Там царит беспорядок, никто ни за кого не отвечает. Но это не спортивный, а политический фактор», — сказал Жезуш.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 20 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Вслед за Роналду в чемпионат Саудовской Аравии поехали многие звезды мирового футбола. Сейчас в чемпионате страны играют Карим Бензема, Садио Мане, Неймар, Сергей Милинкович-Савич и другие.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хиляль», набрав 59 очков.

Ранее Роналду неприличным жестом отреагировал на выкрики «Месси!» с трибун.