Стала известна задача «Динамо» на вторую часть РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что клуб стремится к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Мы смотрим наверх, на «Краснодар» и «Зенит». Это наша мотивация — догнать кого-то из них в таблице или даже обоих. Нужно быть мотивированными этой целью. Мы никого не боимся», — сказал Личка.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Четвертое место занимает московский «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 30 очков.

«Динамо» 3 марта сыграет с «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

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