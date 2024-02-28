Президент Франции Макрон встретился с Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани встретились с футболистом французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе, передает RMC Sport.

Также на встрече присутствовал владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. По данным испанских медиа, повторная попытка перехода в стан «сливочных» может увенчаться успехом уже предстоящим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 54 очка. На второй строчке идет «Брест», имея в активе 43 балла. Замыкает тройку сильнейших «Монако», набрав 41 балл.

Ранее сообщалось, что эмир Катара не будет уговаривать Мбаппе остаться в «ПСЖ».