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Испанский футболист восхитился произведением Толстого

Футболист Мата: роман «Война и мир» произвел на меня огромное впечатление

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Alex Caparros/Getty Images

Футболист «Хетафе» Хайме Мата рассказал о своем впечатлении после прочтения романа Льва Толстого «Война и мир». Его слова передает Okko Sport.

«Войну и мир» я прочитал пару лет назад, роман произвел на меня огромное впечатление. Это большой и серьезный труд. Он отлично описывает события конкретного отрезка XIX века, и, так как я очень увлекаюсь историей, жанр исторического романа мне близок. Так что я просто должен был прочитать этот роман. Мне очень понравилось», — сказал Мата.

Роман Толстого «Война и мир» описывает события начала XIX века и признан мировой классикой.

Мата выступает за «Хетафе» с 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел в Ла Лиге 23 матча, отметившись тремя забитыми мячами. Его команда после 26 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице.

Мата также ранее защищал цвета «Жироны» и «Реал Вальядолида». В его активе имеется один матч в составе сборной Испании. Он провел свою дебютную и единственную игру в 2019 году.

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