Гашек порадовался, что сборная Чехии пропустит турнир НХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал о своем отношении к тому, что сборная Чехии не выступит на Турнире четырех наций. Его слова передает «Чемпионат».

«Вы знаете мою точку зрения на нынешнее отношение НХЛ. Вот почему я рад, что, учитывая нынешнюю ситуацию, наша национальная команда не будет принимать участие в этом турнире. Я мог бы объяснить почему, но не думаю, что это необходимо. Вы, вероятно, знаете мою позицию по НХЛ и СВО», — сказал Гашек.

Турнир четырех наций, организованный Национальной хоккейной лигой, пройдет в феврале 2025 года в США и Канаде. В нем примут участие игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В 2024 году сборная России пропустит чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что экс-глава Международной федерации хоккея страдает из-за России.