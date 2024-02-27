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Промесу рекомендовали пропустить матч в Баку из-за экстрадиции

Адвокат Бушманов считает, что Промесу нужно пропустить игру в Баку

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Адвокат Игорь Бушманов предостерег игрока «Спартака» Квинси Промеса от посещения стран, с которыми у Нидерландов заключено соглашение о выдаче преступников. Его слова передает РИА Новости.

«Чтобы избежать провокационных действий и возможных негативных событий в части, касающейся задержания, Промесу желательно не посещать любые страны, у которых с Нидерландами заключено соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц. Это не исключает возможности задержания и решения вопроса о последующей выдаче», — сказал Бушманов.

23 марта «Спартак» планирует сыграть с «Нефтчи» в Баку.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Быстров заявил, что Россия не должна отдавать Промеса Нидерландам.

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