Промесу рекомендовали пропустить матч в Баку из-за экстрадиции

Адвокат Игорь Бушманов предостерег игрока «Спартака» Квинси Промеса от посещения стран, с которыми у Нидерландов заключено соглашение о выдаче преступников. Его слова передает РИА Новости.

«Чтобы избежать провокационных действий и возможных негативных событий в части, касающейся задержания, Промесу желательно не посещать любые страны, у которых с Нидерландами заключено соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц. Это не исключает возможности задержания и решения вопроса о последующей выдаче», — сказал Бушманов.

23 марта «Спартак» планирует сыграть с «Нефтчи» в Баку.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Быстров заявил, что Россия не должна отдавать Промеса Нидерландам.