Российский тренер рассказал, будут ли у Глушакова проблемы в Армении

Российский специалист Александр Тарханов заявил, что у футболиста Дениса Глушакова не будет проблем в армянском «Урарту», передает «Чемпионат».

«Проблем там у него не будет. Потому что тренер россиянин, есть русские футболисты, много иностранцев — европейский чемпионат. К тому же есть возможность выступать в еврокубках», — сказал Тарханов.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место, набрав 35 очков. На первом месте идет «Пюник», имея в активе 48 баллов.

Ранее стало известно, почему Глушаков перешел в «Урарту».