Боец Василевский: вызывать Александра Емельяненко на поединок — это не по-мужски

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский заявил, что не будет драться с Александром Емельяненко, передает MMA.Metaratings.ru.

«Сейчас он только избавился от пагубной зависимости. Вызывать его на поединок — это не то, что не по-спортивному, даже не по-мужски», — сказал Василевский.

Также Ваcилевский отметил, что о поединке можно говорить, если бы Александр полностью восстановился и показывал яркие бои.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее боец ММА сравнил бой против Емельяненко с продажей своей души.