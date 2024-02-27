Дзагоев заявил о желании стать полезным для ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев подтвердил информацию о том, что проходит стажировку в спортивном блоке армейского клуба, и выразил надежду, что останется работать в команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА. На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем, обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна. Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», — заявил экс-игрок.

21 ноября 2023 года Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Сам он признавался, что намерен стать тренером. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

Ранее российский тренер заявил, что характер не помешает Дзагоеву стать наставником.