Песков не исключил появления Путина на матче Россия — Сербия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что Владимир Путин может побывать на товарищеском матче между сборными России и Сербии, если найдет время в рабочем графике.

«Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России, все будет зависеть от рабочего графика», — заявил Песков.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке, где свои домашние матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводит «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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