Стал известен лучший бомбардир КХЛ сезона-2023/24

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заключительном матче перед стартом плей-офф против столичного ЦСКА Гусев отдал три голевые передачи, доведя тем самым общее количество очков до 89 (23 гола + 66 голевых передач).

Гусев в этом сезоне установил два рекорда КХЛ — ранее он стал первым игроком лиги, которому удалось набрать 80 очков в двух регулярных чемпионатах (в сезоне-2018/2019 он набрал 82 очка), а также обновил достижение Сергея Мозякина по числу очков в регулярном сезоне (85).

Гусев подписал контракт с «Динамо» перед текущим сезоном. До этого нападающий играл за петербургский СКА, а в апреле 2023 года разорвал соглашение с клубом. В первом раунде плей-офф московское «Динамо» встретится с одноклубниками из Минска.

С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Девилз» и «Флориду Пантерз». Также Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

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