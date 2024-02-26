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Рублев прошел во второй круг турнира в Дубае

Теннисист Рублев обыграл Чжана и прошел во второй круг турнира в Дубае

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ISSEI KATO/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев прошел во второй круг турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP-500) в Дубае.

В стартовом матче 26-летний россиянин переиграл представителя Китая Чжана Чжичжэня. Игра продлилась 1 час 52 минуты и завершилась успехом отечественного теннисиста в трех сетах — 6:7, 6:2, 6:4. По ходу поединка Рублев выполнил 18 подач навылет, его оппонент исполнил 17 эйсов.

В обновленном рейтинге АТР продолжает лидировать серб Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился Даниил Медведев (8265 очков). Котов занимает 63-е место (878).

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. По решению Великобритании в 2022 году они пропустили Уимблдонский турнир, ставший единственным из серии «Большого шлема».

Ранее сообщалось, что Павел Котов разгромно уступил Себастьяну Корде на старте турнира в Дубае.

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