Вратарь ЦСКА Федотов: в армии я не бил баклуши, а тренировался

Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как на его уровень игры повлиял год простоя из-за службы в армии, а также отреагировал на тот факт, что занимает 21-е место в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по проценту отраженных бросков.

«Не могу сказать, что конкретно сказывается на игре, поскольку это может быть совокупность факторов. К тому же прошлый год я все-таки не просто бил баклуши, а тренировался в армии.

В целом к статистике я отношусь достаточно философски, поскольку при любом падении всегда наступает взлет, и что бы ни происходило, нужно всегда идти дальше», — сказал Федотов.

Также голкипер ЦСКА отметил, что сезон-2023/24 дается тяжело не только ему лично, но и всей команде. Федотов подчеркнул, что игроки ЦСКА прикладывают всевозможные усилия, чтобы в корне изменить ситуацию.

«Я сконцентрирован на своем рабочем процессе и стараюсь контролировать то, что я могу. Фокусируюсь на своих аспектах», — отметил голкипер.

Ранее Федотов раскрыл, почему не переживал из-за дисквалификации.