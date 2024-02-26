Вратарь ЦСКА Федотов ответил на критику за слабое начало сезона

Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как справляется с психологическим давлением в сезоне-2023/24, который стартовал для него не очень успешно.

«Сезон начался не совсем удачно не только для меня, но и для всей команды, если смотреть более глобально. Да и на протяжении всего сезона наша игра оставляет желать лучшего. Все это знают, видят и понимают. Но что имеем, как говорится.

Прикладываем максимум усилий, чтобы в корне исправить это положение дел. В целом я сконцентрирован на своем рабочем процессе и стараюсь контролировать то, что могу. Фокусируюсь на своих аспектах», — сказал Федотов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Федотов провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Федотов раскрыл, почему не переживал из-за дисквалификации.